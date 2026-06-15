15’nci Uluslararası Karikatür Yarışması’na 44 ülkeden 145 çizer başvurdu

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 44 ülkeden 145 çizer başvurdu.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl 44 ülkeden 145 çizer başvurdu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre 25’nci Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2026 kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu 15’nci Uluslararası Karikatür Yarışmasıyla ilgili Juri Tanıtım Basın Toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi Asbaşkanı Haşim Yücel, basın toplantısında yaptığı konuşmada, karikatür yarışmasının özelde Girne, genelde ise tüm Kuzey Kıbrıs için oldukça önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi.

Egemen

Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komtiesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, bir ülkenin kimliğini gösterecek en önemli organizasyonların kültür/sanat organizasyonları olduğunu, Karikatür Yarışması’nın dünyaca bilinen bir etkinlik halini aldığını belirtti.

Çakmak

Seçici Kurul Üyesi Hüseyin Çakmak, katılımcı sayısının 2025’e nazaran benzer olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını, ancak özellikle İran’da meydana gelen çatışmadan dolayı geçmişe nazaran eser katılımında düşüş olduğunu belirtti.

Gazioğlu

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Serhan Gazioğlu, 15 yıldır süregelen Uluslararası Karikatür Yarışması’nın en önemli destekçisinin Girne Belediyesi olduğunu kaydetti veGirne Belediyesi’ne teşekkür etti.