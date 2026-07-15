25 gramla yakalandılar

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.O.J. ile M.J. mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan A.O.J. ile M.J. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Kermeoğlu, 14 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne, Küçük Kaymaklı’da yaşayan zanlıların uyuşturucu madde tasarruf edip sattıklarına dair bilgi ulaştığını söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini ve zanlı M.J.’nin evde tespit edildiğini belirtti. M.J.’nin huzurunda evde yapılan aramada, A.O.J.’nin yatak odasında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir makas, bir çakmak ve bir naylon parçasının bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Kermeoğlu, arama sırasında A.O.J.’nin de eve geldiğini, bunun üzerine her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, A.O.J.’nin suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz tarihinde adını bilmediği Sudan uyruklu bir şahıstan 240 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını ise kullandığını söylediğini aktardı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, muhafazasında kullanılan naylon parçası ile makas ve çakmağın ise Polis Genel Müdürlüğü Parmak İzi Şubesi’ne gönderileceğini belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.