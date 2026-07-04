3 ani ölüm

KKTC’nin farklı bölgelerinde meydana gelen üç ayrı ani ölüm olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

KKTC’nin farklı bölgelerinde meydana gelen üç ayrı ani ölüm olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zümrütköy’de yaşayan 54 yaşındaki Derviş Dallı, 3 Temmuz saat 19.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Dallı yaşamını yitirdi.

Aynı gün saat 21.00 sıralarında ise Kumyalı’da yaşayan 77 yaşındaki Frances Kathleen Kwhite, ikametgahında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, 4 Temmuz saat 01.00 sıralarında Yenierenköy’de yaşayan 56 yaşındaki Akan Hasapoğlu da evinde aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Hasapoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Her üç kişinin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Polis, ölüm nedenlerinin yapılacak otopsilerin ardından kesinlik kazanacağını, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.