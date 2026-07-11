3 bin dolar karşılığında kaçışa yardım etti

Gazimağusa Limanı'nda bir tır sürücüsünün, para karşılığında bir kişiyi muhaceret işlemi yaptırmadan gemiye bindirerek KKTC'den yasa dışı şekilde çıkış yapmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Gazimağusa Limanı'nda bir tır sürücüsünün, para karşılığında bir kişiyi muhaceret işlemi yaptırmadan gemiye bindirerek KKTC'den yasa dışı şekilde çıkış yapmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, M.S. (E-52), 9 Temmuz 2026 tarihinde Mersin Limanı'ndan Gazimağusa Limanı'na gelen gemiye, kullandığı tırla yük boşaltmak amacıyla giriş yaptı. Yapılan soruşturmada, M.S.'nin 3 bin ABD doları karşılığında tırın içerisine gizlediği bir şahsın muhaceret işlemlerini yaptırmadan gemiye binmesini sağlayarak, KKTC'den kanunsuz şekilde çıkış yapmasına yardımcı olduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.S., 10 Temmuz 2026 tarihinde Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.