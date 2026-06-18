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Sağlık Bakanlığı: ‘kktcsaglikrandevu.com’sitesinin bakanlık ile bağlantısı yok

KIBRIS 19
Yayınlama: 18 Haziran 2026 Perşembe 20:51 | Güncellendi: 18.06.2026 22:05 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” adlı internet sitesinin bakanlık ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: ‘kktcsaglikrandevu.com’sitesinin bakanlık ile bağlantısı yok

Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” adlı internet sitesinin bakanlık ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sitenin, bakanlığın resmi randevu sistemiyle ve devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Vatandaşların, devlet hastanelerine ilişkin işlemlerinde randevu almak için bu siteyi kullanmamaları ve söz konusu platform üzerinden randevu almamaları uyarısında bulunulan açıklamada, konunun yakından takip edildiği ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi