31 Ekim’e kadar ateş yakmak yasaklandı!

İtfaiye Müdürlüğü, temizlik amacıyla anız, ot, diken, çalı ve dal temizliği yapılacak olsa dahi 31 Ekim tarihine kadar ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü, temizlik amacıyla anız, ot, diken, çalı ve dal temizliği yapılacak olsa dahi 31 Ekim tarihine kadar ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, duman veya ateş görülmesi halinde durumun vakit kaybedilmeden 199 İtfaiye İhbar, 177 Orman Yangını veya 155 Polis İmdat hatlarına bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yakılan ateşin kontrolden çıkarak yangına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

“Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası”nda yer alan kurallara uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, anız yakmanın yalnızca toprağa değil çevreye de büyük zarar verdiği ifade edildi.

Araçla seyir halindeyken yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması gerektiği belirtilerek, sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonlarına veya yanabilecek madde ve malzemelerin üzerine atılmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapılırken gerekli yangın güvenliği tedbirlerinin alınmasının önemine dikkat çekildi.

Çalışma yapılacak alanın çevresindeki yanıcı maddeler ile kuru otların önceden temizlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, çalışma sırasında yangın söndürme cihazı ile yangına müdahalede kullanılabilecek araç ve gereçlerin hazır bulundurulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

-“Priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akımlı cihaz takılmamalı”

Açıklamada ayrıca, tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görülmesi durumunda “188 Elektrik Arıza” hattının aranması gerektiği belirtildi.

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı hatırlatılan açıklamada, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların direkt fişe takılarak kullanılması gerektiği kaydedildi.

Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kablolarının kullanılmaması ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

-“Araç, işyeri ve konutları yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği belirtilen açıklamada, “Motorlu araç, işyeri ve konutlarımızda yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” ifadelerine yer verildi.