355 bin TL’lik cezayı ödemeden ülkeden çıkan zanlı teminata bağlandı

“Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan İ.A. mahkemeye çıkarıldı.

“Gümrük Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan İ.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları Polis memuru Ebrar Kiriş aktardı. Polis, 11.05.2026 tarihinde Ercan Havalimanında KKTC ye giriş yapmak için gelen zanlının beraberinde bulunan bavulun içerisinde, değeri 118 bin 556 TL olan 1 set Connection Fsk 350 Sistem installation Kit 350, 1 adet focal inside Isub Mbz 2 rhd soobwofofer kit, 1 adet focal inside 1c mbz 100 vz 2 way coaxial kit, 1 adet focal inside 1s mbz 100 2 way componant kit, 1 adet audision af m8 14 bit 1120w power amplifier, 3 adet 0-5 mt-1.64 ft connection basic 216 compact speaker cable tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıya ürünler 355 bin 668 TL cezayı ödemeyi kabul etmeyerek KKTC’den çıkış yaptığını kaydetti. Polis, Gümrük ve Rüsumat Dairesinden 16 Haziran’da alınan bilgide zanlının yasal süre içerisinde cezasını ödemediğinin öğrenildiğini kaydetti.

Polis, ses sistemlerinin emare olarak zapt edildiğini, 19 Haziran’da ülkeye giriş yapan zanlının gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklandığını kaydetti. Zanlının yazılı davasını kabul etmediğini, Türkiye vatandaşı olup KKTC’de iş kurma izinli olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.