550 Bin dolarlık vurguna operasyon: 19 Kişi tutuklandı

Operasyonda 19 kişi tutuklanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Operasyonda 19 kişi tutuklanırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda zanlıların, gerçekte herhangi bir yatırım faaliyeti yürütmemelerine rağmen oluşturdukları sahte panel üzerinden yatırım şirketi gibi faaliyet gösterdikleri belirlendi. Şüphelilerin, yatırım vaadiyle kişileri sisteme dahil ettikten sonra yatırılan paraları sahtekarlıkla temin ederek bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Soruşturmada, zanlıların 1 Ocak ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 550 bin 553 ABD doları tutarında işlem gerçekleştirerek suçtan elde edilen gelirleri akladıkları belirlendi.