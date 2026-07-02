AB’den Google’a 4,1 milyar euro ceza!

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google’a 2022 yılında Android mobil işletim sistemindeki hâkim konumunu kötüye kullandığını belirterek 4,1 milyar avro para cezası vermişti.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google’a 2022 yılında Android mobil işletim sistemindeki hâkim konumunu kötüye kullandığını belirterek 4,1 milyar avro para cezası vermişti.

Ancak Alphabet, bu karara itiraz ederek dava sürecini günümüze kadar taşımıştı.

Lüksemburg merkezli AB Adalet Divanı, Google ile çatı şirketi Alphabet’in, AB Genel Mahkemesi’nin itirazını reddetti.

CEZANIN UYGUN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Mahkeme kararında, Google’a Android işletim sistemi kapsamında hakim durumunu kötüye kullanmasına ilişkin verilen cezanın hukuka uygun olduğu belirtilerek, Google ve Alphabet’in temyiz başvurusunun reddedildiği bildirildi.

4,1 MİLYAR EUROLUK CEZA KESİNLEŞTİ

Böylece Google’a uygulanan 4,1 milyar euroluk para cezası kesinleşti.

AB Komisyonu, 2018 yılında aldığı kararda Google’ın Android işletim sistemi kullanan mobil cihaz üreticilerini çeşitli sözleşmeler ve lisans koşullarıyla Google Arama ve Chrome tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı sonucuna varmıştı.

CEZA YENİDEN BELİRLENEN TUTARIYLA YÜRÜRLÜKTE KALDI

Bu nedenle Komisyon, Google’a 4,34 milyar euro tutarında rekor para cezası kesmişti.

AB Genel Mahkemesi ise 2022 yılında Komisyonun bazı değerlendirmelerini kısmen iptal etmiş ancak Google’ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmederek para cezasını 4,1 milyar euroya indirmişti.

Son kararıyla AB Adalet Divanı, Genel Mahkeme’nin değerlendirmesini hukuka uygun bularak cezanın yeniden belirlenen tutarıyla yürürlükte kalmasına karar verdi.