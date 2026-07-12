ABD İran’ı vurdu, Tahran’dan Kuveyt’teki üsse misilleme geldi!

Orta Doğu’da tansiyon yeniden zirveye çıktı.

Orta Doğu’da tansiyon yeniden zirveye çıktı.

ABD ordusunun İran’ın güneyindeki Keşm Adası ve Bender Abbas çevresine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İran’ın ise Kuveyt’teki ABD unsurlarını hedef alarak karşılık verdiği öne sürüldü.

ABD ordusunun İran’ın Hürmüz Boğazı’na yakın stratejik noktaları Keşm Adası ve Bender Abbas liman bölgesini hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda askeri üsler, lojistik merkezler ve füze altyapısının ateş altına alındığı iddia edilirken, İran cephesinden de Kuveyt’teki ABD üssüne yönelik misilleme açıklaması geldi.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Orta Doğu’da tansiyon, ABD’nin İran’a yönelik yeni hava harekatı başlattığına ilişkin haberlerle yeniden yükseldi.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırıların İran’ın güney sahillerinde stratejik öneme sahip noktalara yoğunlaştığı belirtildi.

ABD’NİN HEDEFİNDE KEŞM ADASI VE BENDER ABBAS VAR

ABD savaş uçaklarının İran’ın güneyindeki Keşm Adası ile Bender Abbas liman kenti çevresini hedef aldığı bildirildi.

İlk aktarımlara göre bölgede askeri üsler, lojistik noktalar ve kritik altyapılar yoğun ateş altına alındı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SAVAŞ UÇAKLARI HAREKETLİLİĞİ

Operasyonun Hürmüz Boğazı hattına yakın bölgelerde yoğunlaştığı ifade edildi.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından koordine edildiği belirtilen harekat kapsamında, füze sistemleri ve insansız hava aracı tesislerinin hedef alındığı öne sürüldü.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR DUYULDU

Yerel kaynaklar, Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinden art arda patlama sesleri yükseldiğini aktardı.

Saldırıların ardından bazı noktalardan yoğun dumanların yükseldiği, bölgede askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

TAHRAN’DAN HIZLI MİSİLLEME

ABD’nin saldırılarının ardından İran cephesinden de karşı hamle geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu’nun, bölgede Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bazı üsleri füze ve kamikaze dronlarla hedef aldığı iddia edildi.

KUVEYT’TEKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI İDDİASI

İran’ın misilleme kapsamında Kuveyt’teki ABD unsurlarını hedef aldığı öne sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre saldırıda balistik füzeler ve insansız hava araçları kullanıldı. Üç balistik füzenin ABD’ye ait ATACMS sistemlerini vurduğu iddia edildi.

KEŞM ADASI NEDEN KRİTİK?

Keşm Adası, Hürmüz Boğazı’ndaki konumu nedeniyle küresel enerji trafiği açısından büyük önem taşıyor.

Dünya petrol taşımacılığının en hassas geçiş güzergahlarından birinin hemen yanında bulunan ada, İran’ın deniz savunma stratejisinde kilit noktalardan biri olarak görülüyor.

“BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ” OLARAK GÖRÜLÜYOR

Askeri uzmanlara göre Keşm Adası, İran açısından yalnızca coğrafi bir nokta değil, aynı zamanda ileri savunma hattı niteliği taşıyor.

Adada yeraltı sığınakları, füze sistemleri, deniz üsleri ve lojistik merkezlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle bölge, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki askeri kapasitesinin kalbi olarak değerlendiriliyor.

BENDER ABBAS DA STRATEJİK MERKEZ KONUMUNDA

Bender Abbas, İran’ın güneyindeki en önemli liman kentlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hem askeri hem ticari taşımacılık açısından kritik rol oynayan kent, Hürmüz Boğazı’na yakınlığı nedeniyle bölgesel krizlerde sık sık hedef tahtasına yerleşiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA RİSK BÜYÜYOR

ABD ve İran arasında karşılıklı saldırı iddiaları, Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik endişelerini artırdı.

Enerji piyasalarının yakından izlediği bölgede yaşanacak yeni bir tırmanışın petrol fiyatları ve küresel piyasalar üzerinde doğrudan etkili olabileceği değerlendiriliyor.

DÜNYA GÖZÜNÜ BÖLGEYE ÇEVİRDİ

Karşılıklı saldırı haberlerinin ardından uluslararası kamuoyunun dikkati yeniden İran, Körfez ülkeleri ve Hürmüz Boğazı hattına çevrildi.