ABD ve İran saldırıları petrol fiyatlarını artırdı

ABD ve İran’ın Ortadoğu’daki saldırılarını tırmandırmasının ardından petrol fiyatları yüzde 4 yükseldi.

ABD ve İran’ın Ortadoğu’daki saldırılarını tırmandırmasının ardından petrol fiyatları yüzde 4 yükseldi.

İran’ın ABD’nin saldırılarının ardından Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını genişletmesi ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatını tehdit etmesi nedeniyle petrol fiyatları Pazartesi günü yükseldi.

Brent petrolü, Hürmüz Boğazı’nın statüsüyle ilgili çelişkili iddiaların potansiyel arz kesintileri hakkındaki spekülasyonları körüklemesiyle yüzde 4 artarak varil başına 79 dolara yükseldi.

Hafta sonu boyunca Tahran, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik saldırılarını genişletirken, ABD de İran’a yönelik yeni saldırılar başlattı. Bu, boğazdan geçen gemi trafiği nedeniyle yaşanan saldırı ve karşı saldırı döngüsünün son halkası oldu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Hürmüz Boğazı’nın ticari trafiğe açık olduğunu söyledi; ancak İran daha önce bir geminin onaylanmamış bir rotada seyretmesi ve vurulmasının ardından boğazı kapattığını açıklamıştı.

Son beş haftanın en düşük sayısı

Kpler’in gemi takip verilerine göre, Pazar günü boğazdan altı gemi geçti; bu, son beş haftanın en düşük sayısı.

Artan saldırılar, geçen ay imzalanan ve boğazı yeniden açmayı ve 60 günlük ek müzakerelerin ardından savaşı sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran anlaşmasının geleceği konusunda daha fazla şüphe uyandırdı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın Cuma günü yayınladığı aylık rapora göre, anlaşmanın ardından küresel petrol arzı Haziran ayında günde 4,1 milyon varil arttı, ancak savaş öncesi seviyelerin 9,4 milyon varil altında kaldı.