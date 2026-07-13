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Abdullah gururlandırdı

SPOR 7
Yayınlama: 13 Temmuz 2026 Pazartesi 02:55 | Güncellendi: 13.07.2026 01:22 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
U17 Avrupa Hentbol Şampiyonası&#8217;nda Türkiye Milli Takımı formasını giyen Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, turnuvayı 135 golle tamamlayarak gol krallığında Avrupa ikincisi oldu.
Abdullah gururlandırdı

U17 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı formasını giyen Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Abdullah Temel, turnuvayı 135 golle tamamlayarak gol krallığında Avrupa ikincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamada, milli takım kadrosunda yer alan İbrahim Günay ve antrenör Bahir Arnal da ay-yıldızlı forma altında KKTC’yi başarıyla temsil ettiği belirtildi.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan, “Sporcularımızın ve antrenörümüzün Avrupa’da ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur.” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi