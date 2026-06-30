Atletizmde Eskişehir çıkarması

KKTC Atletizm Federasyonu U16 kafilesi, Eskişehir’de düzenlenecek olan Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.

KKTC Atletizm Federasyonu U16 kafilesi, Eskişehir’de düzenlenecek olan Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.

Gerçekleştirilen yarışlarda baraj geçerek şampiyonaya katılmaya hak kazanan 21 atlet, Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi’nde 30 Haziran – 2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlarda madalya kovalayacak. Fikriye İyican’ın başkanlığını yaptığı kafilede Ersin Doğaç, Hüseyin Eğitmen, Meliz Baykent, Mehmet Baykent, İmren Hidayet, Gönül Özkan, Mahmut Koral, Salih Boransel, Yener Yavuz, Cem Dağdelen ve Suzan İçen antrenör olarak bulunuyor.

Kafiledeki atletler ve yarışacakları branşlar şu şekilde:

Kumsal Arsal (100, 200 metre)

Damla Dönmez (200, 300 metre)

Özlem Soydam (100, 200 metre)

Deniz Dağdelen (100 metre)

Gülay Meyra Avcı (100, 200 metre)

Sezgin Şeren (100 metre, uzun atlama)

Semra Kargılı (100 metre, 100 metre engelli)

Kayla Uysal (Yüksek atlama)

Lavin Akpolat (100 metre)

Beren Aksu (Yüksek atlama)

Ceylin Toprak (Yüksek atlama)

Lavin Ertürk (Gülle atma)

Hayat Erbekir (100, 200 metre)

Erol Efe Bilmez (100, 200 metre)

Özgür Ömür Özada (Yüksek atlama, 300 metre engelli)

Mustafa Dede (100 metre)

Mahir Atamtürk (100 metre, uzun atlama)

Mehmet Özbay (300 metre engelli)

Yusuf Ali Köse (Yüksek atlama)

Erdinç İnçay (Yüksek atlama)

Teyon Alex Yiğit (300, 800 metre)

Fotoğraf: Baran ÜNALMIŞ