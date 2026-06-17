Akansoy: Hakan Fidan’ın açıklamalarından memnun değilim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın sunduğu “Gündem” programına konuk oldu.

Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını değerlendiren Akansoy, Fidan’ın açıklamalarından memnun olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin, garantör ülkelerin de hassasiyetlerini dikkate alarak yeni bir inisiyatif ve girişim hazırlığında olduğunu belirten Akansoy, böyle bir dönemde dile getirilen “egemen eşitlik” ve “eşit uluslararası statü” kavramlarının mevcut süreçle örtüşen yaklaşımlar olmadığını savundu.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve gelmesiyle birlikte BM’nin elinin güçlendiğini ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın da Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecinin sona ermesiyle birlikte BM’nin 5+1 hedefi doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.