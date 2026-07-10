Akar: Ülkede gazete dağıtımı durma noktasına geldi, buna seyirci kalınamaz

Akar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, birçok sektörde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtti.

Akar, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, birçok sektörde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtti.

Ekonomik kriz ve gelecek kaygısı nedeniyle mutfaktan başka bir şey düşünemez hale gelen vatandaşların gazete okuma alışkanlığını terk etmeye başladığını ileri süren Akar, bu durumun ciddi sıkıntılar yarattığını kaydetti.

Akar, okur sayısının azaldığını, medyada kalitenin düştüğünü, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplumun yanlış yönlendirildiğini savunarak, “Fakat hiç kimse bu kötü gidişatı görmüyor” ifadesini kullandı.

-“Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin sorumlulukları var”

Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları olduğunu belirten Akar, şöyle belirti:

“Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır. Ne var ki; devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyaya büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.”

Akar, ekonomik kriz nedeniyle dağıtım şirketinin gerek yerel, gerekse de Türkiye gazetelerini birçok bölgeye ulaştıramadığını dile getirerek, “Bir sabah uyandığımızda gazete dağıtımının tamamen durduğuna ilişkin haberle karşılaşacağız. Ancak böylesi bir durumda dahi yetkililerin tepki vermeyeceğini göreceğiz.” dedi.