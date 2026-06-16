Akdoğan Futbol Akademisi, Academy Cup Alanya Turnuvası’na katılıyor

Akdoğan Futbol Akademisi’nin 2015 doğumlu sporcuları, yarın (16 Haziran Salı) başlayacak ve 19 Haziran Perşembe günü sona erecek olan Alanya’da düzenlenen Uluslararası Academy Cup Alanya Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek.

Akdoğan Futbol Akademisi’nin 2015 doğumlu sporcuları, yarın (16 Haziran Salı) başlayacak ve 19 Haziran Perşembe günü sona erecek olan Alanya’da düzenlenen Uluslararası Academy Cup Alanya Futbol Turnuvası’nda mücadele edecek.

Çocukların yalnızca sportif alanda değil, sosyal ve kişisel gelişimlerinde de önemli kazanımlar elde etmelerini hedefleyen Akdoğan Futbol Akademisi, uluslararası bir organizasyonda yer almaya hazırlanıyor.

Genç sporcuların farklı ülkelerden ve bölgelerden takımlarla bir araya geleceği organizasyonun, çocukların hem futbol becerilerine hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katkı koyanlar unutulmadı

Akdoğan Futbol Akademisi yetkilileri, turnuva sürecinde kendilerine güvenen ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür ederek, çocukların bu önemli deneyimi yaşamalarında büyük pay sahibi olduklarını belirtti.

Öte yandan, organizasyona katılım sürecinde destek sağlayan sponsorlar da unutulmadı. Akademi yönetimi, CypKing, Lahmador, Cnp Solar ve Tamçağ Trading’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Kafilede Akdoğan kulüp başkanı İrfan Can Gür de yer aldı.