Kamu yönetiminin farklı kademelerinde görev yapan Muslu Akgüney’in ilk kitabı “KKTC’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması” yayımlandı.

Kamu yönetiminin farklı kademelerinde görev yapan Muslu Akgüney’in ilk kitabı “KKTC’de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması” yayımlandı.

Akgüney, kamu yönetimi alanındaki bilgi ve deneyimlerini aktardığı kitabında, KKTC kamu yönetiminin mevcut yapısını, yapısal sorunları, çözüm önerilerini ve reform ihtiyaçlarını ele aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan kamu yönetimi modellerinin de karşılaştırmalı olarak incelendiği kitapta, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik önerilere yer verildi.

Kitapta ayrıca liyakat, dijital dönüşüm, hesap verebilirlik, etkin kaynak kullanımı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir kamu politikaları değerlendirildi.

Kamu çalışanları, akademisyenler, üniversite öğrencileri, siyasetçiler, yerel yöneticiler ve kamu politikalarına ilgi duyanlara yönelik hazırlanan kitap bugünden itibaren kitabevlerinde satışa sunuldu.