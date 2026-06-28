Akile Çorba Turhan'dan Şehit Polis Mehmet Korkmaz'a Anlamlı Armağan

Gönyeli Poligonu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tabanca atış yarışmasında, kadınlar ferdi kategorisinde birinciliği elde eden Akile Çorba Turhan, başarısını şehit polis Mehmet Korkmaz'ın anısına armağan etti.

Gönyeli Poligonu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen tabanca atış yarışmasında, kadınlar ferdi kategorisinde birinciliği elde eden Akile Çorba Turhan, başarısını şehit polis Mehmet Korkmaz'ın anısına armağan etti.

Yarışmanın ardından duygusal bir paylaşım yapan Turhan, kazandığı birinciliği meslektaşı şehit Polis Memuru Mehmet Korkmaz'a ithaf etti. Paylaşımında, "Ruhun şad, mekânın cennet olsun Mehmet abim" ifadelerini kullanan Turhan, şehit meslektaşını saygı ve özlemle andı.

Şampiyon sporcu, madalyalarıyla yer aldığı görselde de birinciliğini şehit polis Mehmet Korkmaz'a armağan ettiğini belirterek, onun hatırasının daima yaşayacağını vurguladı.