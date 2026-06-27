AKPA’da Candan’dan taraflara Guterres’e destek çağrısı

Konuşmasında tüm tarafları Guterres ve Holguin'in yeni inisiyatifine olumlu katkı yapmaya çağıran Armağan Candan AKPA Genel Kurulu'na konu hakkında bilgi verdi. Holguin'in adada, Türkiye'de ve Yunanistan'da yaptığı temasları anlatan Candan yaz aylarında bir 5+1 toplantısının düzenlenmesi düşüncesi olduğunu vurguladı. Guterres'in yeni girişimini ve…

Konuşmasında tüm tarafları Guterres ve Holguin'in yeni inisiyatifine olumlu katkı yapmaya çağıran Armağan Candan AKPA Genel Kurulu'na konu hakkında bilgi verdi.

Holguin'in adada, Türkiye'de ve Yunanistan'da yaptığı temasları anlatan Candan yaz aylarında bir 5+1 toplantısının düzenlenmesi düşüncesi olduğunu vurguladı.

Guterres'in yeni girişimini ve uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözümüne yeniden ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Candan, sürecin henüz yapılanma aşamasında olduğunu, bu süreçte sağlıklı diyalog ve istişarenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sürecin sonuç alıcı olması, mevcut yakınlaşmaları dikkate alması, zaman tahdidi olması ve başarıyla sonuçlanacak şekilde kurgulanmasının önemini vurgulayan Candan, Kıbrıs Türk halkının bir hayal kırıklığına daha tahammülü kalmadığının altını çizdi.

Yeni ve farklı bir süreç vurgusunun bir çok kez Guterres tarafından da yapıldığını söyleyen Candan, Güney Kıbrıs'ın Fransa ve diğer ülkelerle yaptığı askeri anlaşmaların çözüm için gerekli olan pozitif atmosferin yaratılmasına yardımcı olmadığını ifade etti.

Kıbrıs'ta varılacak karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün Doğu Akdeniz ve Avrupa coğrafyası için de önemli bir işbirliği, istikrar ve refah alanı açacağını ifade eden Candan tüm tarafların sürece yardımcı olması gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.