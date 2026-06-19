Ev sahibi, kiracısının evine izinsiz girerek eşyalarını dışarı çıkarttı: Tutuklandı

KIBRIS 11

Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 12:12 | Güncellendi: 19.06.2026 12:55 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya

Çatalköy’de bir ev sahibi, kiracısının tasarrufunda bulunan ikametgâha izinsiz girip evdeki tüm eşyaları dışarı çıkardığı ve giriş kapısına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Çatalköy’de bir ev sahibi, kiracısının tasarrufunda bulunan ikametgâha izinsiz girip evdeki tüm eşyaları dışarı çıkardığı ve giriş kapısına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15 Aralık 2025-16 Haziran 2026 tarihleri arasında Çatalköy’de, J.S.R. (E-73), ikametgâhından çıkmadığı gerekçesiyle kiracısının tasarrufunda bulunan bir evin giriş kapısının anahtar kısmını kasten sökerek hasara uğrattı. Şahsın, kapıyı açarak ikametgâh içerisine izinsiz şekilde girdikten sonra evde bulunan tüm eşyaları dışarı çıkardığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.