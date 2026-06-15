Akpınar: Türkçe bilmeyen çocuklar için hazırlık ve destek sınıfları oluşturulmalı

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Girne Anafartalar Lisesi’nde yaşanan olayı “yapısal bir eksikliğin acı sonucu” olarak değerlendirdi.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Girne Anafartalar Lisesi’nde yaşanan olayı “yapısal bir eksikliğin acı sonucu” olarak değerlendirdi.

Ülkede bulunan yabancı ailelerin çocuklarının eğitim sisteminin fiilen sorumluluğu altında olduğunu vurgulayan Akpınar; bu çocukların eğitim, anlaşılma, korunma, psikolojik destek alma ve kültürel uyum sürecine dahil edilme hakkı olduğunu ve DP’nin bu süreçlerin yönetimine hazır olduğunu belirtti.

“Milli Eğitim Bakanlığı, yabancı uyruklu ve Türkçe bilmeyen öğrenciler için okul öncesinden başlayarak ilk , orta ve lise kademelerini kapsayan zorunlu bir Türkçe dil destek hazırlık programı , kültürel uyum modeli , rehberlik ve psikolojik danışmanlık mekanizması ve risk altındaki çocukları izleme sistemi kurmak zorundadır.” diyen Akpınar, çocukların hiçbir hazırlık yapılmadan sınıflara yerleştirilip başarısızlık, uyumsuzluk veya içine kapanma yaşadıklarında bunu bireysel sorun gibi görmenin devlet ciddiyeti ile bağdaşmayacağını vurguladı.

Sürecin yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler ve okul aile birliklerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Akpınar, “Acil çağrı yapıyoruz. Derhal yabancı uyruklu öğrencilerin mevcut durumu tespit edilmeli, Türkçe bilmeyen çocuklar için hazırlık ve destek sınıfları oluşturulmalı, her okulda kültürel uyum ve psikolojik destek protokolü uygulanmalı, risk altındaki öğrenciler düzenli olarak takip edilmeli, ailelere yönelik bilgilendirme ve destek mekanizmaları kurulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bir çocuğun daha sistemin altında ezilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Akpınar, DP olarak Bakanlığa destek vermeye hazır olduklarını yineledi.

Akpınar, yabancı uyruklu çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir “Uyum ve Destek Koordinasyon Merkezi” kurulmasını da önerdi.