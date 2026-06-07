AKSA, CONIFA şampiyonluğunu kutladı

2021 yılından beridir Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsoru Aksa Enerji, KKTC milli takımının CONIFA Avrupa Şampiyonu olmasını kutladı.

2021 yılından beridir Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsoru Aksa Enerji, KKTC milli takımının CONIFA Avrupa Şampiyonu olmasını kutladı.

KKTC futbolunun yıllardır sponsorluğunu üstlenen ve ülke futbolunun daha iyi noktaya gelmesine katkıları devam eden Aksa Enerji, KKTC A Milli Futbol Takımımızın CONIFA Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği başarıdan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hasan Sertoğlu liderliğinde KKTC futbolunun her geçen gün daha iyi noktaya geldiğine dikkat çeken Aksa Enerji Kıbrıs Müdürü Şener Şentürk, KKTC futbolunun daha da gelişmesi adına Aksa Enerji olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.