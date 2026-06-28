Aktunç: Yeni nesil bir Kıbrıs Türk Hava Yolları modelini konuşmanın zamanı geldi

Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç, Ercan Havalimanı seferlerinin iç hat kapsamına alınması tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, asıl hedefin vatandaşın uygun fiyatlı hava ulaşımına erişimini sağlamak olması gerektiğini belirtti. Aktunç, kamu-özel ortaklığıyla kurulacak yeni nesil bir bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi modelinin ülke için strate…

Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç, Ercan Havalimanı seferlerinin iç hat kapsamına alınması tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, asıl hedefin vatandaşın uygun fiyatlı hava ulaşımına erişimini sağlamak olması gerektiğini belirtti. Aktunç, kamu-özel ortaklığıyla kurulacak yeni nesil bir bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi modelinin ülke için stratejik bir yatırım olacağını ifade etti.

Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ercan Havalimanı seferlerinin iç hat kapsamına alınması yönündeki tartışmaları değerlendirdi. Aktunç, hukuki ve teknik boyutuna ilişkin değerlendirme yapmayı doğru bulmadığını belirtirken, konuya ilişkin ekonomik ve stratejik çözüm önerilerine dikkat çekti.

Yaklaşık bir yıldır Birdal Cihangir ile birlikte hava ulaşımı konusunda çeşitli modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Aktunç, özellikle turizmin sürdürülebilir büyümesini sağlayacak ve kamu yararını önceleyen çözümler geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

Bu çalışmaların en önemli çıktılarından birinin, sadece turizm sektörüne değil toplumun tamamına fayda sağlayacak, kamu-özel ortaklığı esasına dayalı ve özel fonlarla desteklenecek bir bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi kurulması fikri olduğunu kaydeden Aktunç, bu yapının ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi.

Önerilen modelin kamu ve özel sektör ortaklığıyla yönetilen, ülkenin bayrak taşıyıcısı olacak, rekabeti artırarak bilet fiyatlarının dengelenmesine katkı sunacak ve devlet tarafından oluşturulacak özel fonlarla desteklenecek bir hava yolu şirketi olduğunu belirten Aktunç, dönemsel kampanyalarla vatandaşlara, öğrencilere, ailelere ve turistlere daha uygun fiyatlı uçuş imkânı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

“KTHY’nin oluşturduğu güven duygusu yeniden inşa edilebilir”

Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın toplumda oluşturduğu güven ve aidiyet duygusunun günümüz şartlarına uygun, daha güçlü ve sürdürülebilir bir modelle yeniden oluşturulabileceğini belirten Aktunç, bunun yalnızca kamunun yükünü taşıdığı bir yapı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, profesyonel yönetim anlayışı ve güçlü özel sektör ortaklığıyla yönetilecek bir bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin ülkenin geleceğine yapılacak en önemli stratejik yatırımlardan biri olacağını ifade eden Aktunç, ulaşım ve turizm alanında kalıcı çözümlerin artık cesaretle tartışılması gerektiğini söyledi.

“Ucuz biletin en güçlü ilacı rekabettir”

Aktunç, paylaşımında Birdal Cihangir’in değerlendirmelerine de yer vererek, Türkiye-KKTC hava hattında bilet fiyatlarını belirleyen temel unsurun arz-talep dengesi ve rekabet olduğunu vurguladı.

Mevcut uçuşların yılın büyük bölümünde yüzde 80’in üzerinde doluluk oranıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekilen değerlendirmede, maliyetlerde yaşanacak düşüşün tek başına bilet fiyatlarına yansımayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle vergi indirimlerinin önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmayacağı belirtilirken, erişilebilir hava ulaşımının sağlanabilmesi için rekabeti artıracak yapısal adımların atılması gerektiği kaydedildi.

Aktunç, yeni nesil bir Kıbrıs Türk Hava Yolları modelinin özel sektörle rekabet etmek amacıyla değil; vatandaşın ulaşım hakkını korumak, turizmi desteklemek, yüksek sezonlarda oluşan fiyat baskısını dengelemek ve gerektiğinde piyasada düzenleyici rol üstlenmek amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Zaman ve konjonktür çok uygun.” ifadelerini kullandı.