Alayköy’de minik kramponlar sahaya çıktı

Alayköy Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Minik Kramponlar Turnuvaları”nın ilki, 2020 doğumlu sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Alayköy Gençlik Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Minik Kramponlar Turnuvaları”nın ilki, 2020 doğumlu sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleceğin futbolcularını bir araya getiren organizasyonda minik sporcular, hem futbol oynama hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Ailelerin tribünlerden yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, renkli ve keyifli görüntülere sahne oldu.

Turnuvada ev sahibi Alayköy Gençlik SK’nın yanı sıra Yenikent Perçinci SK, Dikmen Futbol Akademisi ve Future Stars Football Academy takımları mücadele etti. Minik sporcuların sahadaki heyecanı ve futbol sevgisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi katkı koydu

Hüseyin Amcaoğlu başkanlığındaki Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonla, çocukların sporla iç içe büyümeleri ve futbolun tabana yayılması amaçlanıyor. Turnuva boyunca sahada dostluk, centilmenlik ve takım ruhu ön plana çıktı.

Kulüp yetkilileri, altyapıya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, “Minik Kramponlar Turnuvaları”nın önümüzdeki dönemde farklı yaş kategorilerinde de düzenlenmesinin planlandığını ifade etti. Böylece daha fazla çocuğun sporla buluşması ve futbolun gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.