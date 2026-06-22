Lionel Messi'den tarihe geçen rekor

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Arjantin ile Avusturya, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Arjantin ile Avusturya, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Avusturya maçında tarihe geçti.

Arjantin, 7. dakikada penaltı kazandı. Lautaro Martinez, Schlager ve Posch'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Amin Omar, penaltı kararına hükmetti.

Kazanılan penaltı sonrası 9. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Messi'nin sağ köşeye vuruşunda top doğrudan auta gitti.

REKOR GELDİ

Dakikalar 39'u gösterdiğinde Lionel Messi, Avusturya ağlarını sarsmayı başardı.

Dünya Kupası tarihinde 16 golü bulunan Messi, gol sayısını 17'ye çıkardı ve 16 gollü Miroslav Klose'yi geride bıraktı ve “Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu” ünvanının tek başına sahibi oldu.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, Cezayir maçındaki hat-trick'iyle Dünya Kupası tarihinin en çok skor katkısı sağlayan futbolcusu olmuştu.