Alkollü sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M. G. D. (66), yönetimindeki salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik Çemberi'ne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aynı istikamette trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan H. Ö. (63) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarpt…

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M. G. D. (66), yönetimindeki salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik Çemberi'ne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aynı istikamette trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan H. Ö. (63) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan M. G. D. tutuklandı.