6 Temmuz 2026 Pazartesi
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Alkollü sürücü tutuklandı

KIBRIS 4
Yayınlama: 06 Temmuz 2026 Pazartesi 20:16 | Güncellendi: 06.07.2026 18:30 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M. G. D. (66), yönetimindeki salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik Çemberi'ne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aynı istikamette trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan H. Ö. (63) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarpt…
Alkollü sürücü tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 174 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M. G. D. (66), yönetimindeki salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Kalecik Çemberi'ne geldiğinde, dikkatsizliği sonucu aynı istikamette trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan H. Ö. (63) yönetimindeki salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan M. G. D. tutuklandı.

Kaynak: Gündem Kıbrıs