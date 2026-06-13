Alpet Click’te Büyük Final: Mercedes GLA Seher Yönder’in Oldu

Kuzey Kıbrıs’ın en dikkat çeken müşteri sadakat projelerinden biri haline gelen Alpet Click’in büyük çekilişi sonuçlandı. Aylar süren kampanyanın ardından gerçekleştirilen çekilişte, sıfır kilometre Mercedes GLA’nın sahibi Seher Yönder oldu.

Kuzey Kıbrıs’ın en dikkat çeken müşteri sadakat projelerinden biri haline gelen Alpet Click’in büyük çekilişi sonuçlandı. Aylar süren kampanyanın ardından gerçekleştirilen çekilişte, sıfır kilometre Mercedes GLA’nın sahibi Seher Yönder oldu.

Concorde Hotel’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş töreni, finalistler ve davetlilerin yoğun katılımıyla adeta nefesleri kesti. Büyük ödülün sahibinin açıklanmasıyla salonda sevinç ve heyecan bir arada yaşandı.

Alpet Click Bir Başarı Hikayesine Dönüştü

Kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşan Alpet Click, yalnızca akaryakıt ödemelerini kolaylaştıran bir uygulama olmanın ötesine geçerek kullanıcılarına kazandıran bir müşteri deneyimi platformu haline geldi.

Törende yapılan konuşmalarda, uygulamanın hayata geçtiği ilk günden bu yana büyük ilgi gördüğü, yüzlerce kullanıcının teknoloji ürünleri ve akaryakıt ödülleri kazandığı hatırlatıldı. Geçmiş yıllarda bir kullanıcının Mercedes A-Class sahibi olduğu belirtilirken, bu yıl da binlerce kullanıcı arasından belirlenen 20 finalistten biri Mercedes GLA’ya kavuştu.

Türkoğlu: “Bu başarı hepimizin”

Alpet Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada Alpet Click’in kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ın en çok kullanılan müşteri deneyimi platformlarından biri haline geldiğini belirterek, elde edilen başarının arkasında güçlü bir ekip çalışması, yenilikçi vizyon ve kullanıcıların güveninin bulunduğunu söyledi.

Alpet Click’in hayata geçirilirken temel hedeflerinin müşterilere yalnızca ödeme kolaylığı sunmak olmadığını ifade eden Türkoğlu, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, onlara kazandıran ve markayla güçlü bir bağ kurmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türkoğlu, “Bugün burada gördüğümüz tablo, doğru bir vizyonun ve büyük bir emeğin sonucudur. Alpet Click’i geliştirirken sadece bir mobil uygulama yapmayı düşünmedik. Kullanıcılarımızın her akaryakıt alışverişinde kendilerini özel hissedecekleri, kazanç elde edecekleri ve markamızla güçlü bir bağ kurabilecekleri bir platform oluşturmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada bunun karşılığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Alpet Click’in her geçen gün büyüyen bir aileye dönüştüğünü vurgulayan Türkoğlu, uygulamanın kullanıcılarına sunduğu avantajların ve kampanyaların gördüğü ilginin kendilerini daha büyük projeler üretmeye teşvik ettiğini söyledi.

“Bugün burada yalnızca bir talihli Mercedes GLA sahibi oluyor olabilir. Ancak bizim için kazanan sadece çekilişin sahibi değildir. Alpet Click ailesinin bir parçası olan tüm kullanıcılarımız bu başarı hikayesinin ortaklarıdır. Kullanıcılarımızın bize duyduğu güven, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde Alpet Click’i daha da geliştireceklerini belirten Türkoğlu, dijital dönüşüm yatırımlarına devam edeceklerini ve kullanıcı deneyimini sürekli ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkoğlu, “Alpet olarak yenilikçi projeler üretmeye, müşterilerimize değer katmaya ve kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük kampanyalar, yeni ödüller ve sürprizlerle kullanıcılarımızın karşısında olacağız. Bugün burada yaşanan heyecan, gelecekte gerçekleştireceğimiz projelerin de habercisidir. Alpet Click büyümeye, kullanıcılarımız kazanmaya devam edecek” dedi.

Konuşmasının sonunda kampanyaya katılan tüm kullanıcılara, Alpet çalışanlarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Türkoğlu, Alpet Click’in önümüzdeki yıllarda da kullanıcılarına değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Altınbaş: “Fark yaratmak başarının anahtarıdır”

Törende konuşan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ise iş hayatında farklılık yaratmanın önemine dikkat çekti.

Altınbaş, çocukluk yıllarından itibaren kendilerine öğretilen en önemli prensibin yaptıkları işe değer katmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Rahmetli babamız bize her zaman, ‘Ne iş yapıyorsanız yapın mutlaka farklılık yaratın’ derdi. İnsanların sizi tercih etmesi için bir sebep oluşturmanız gerekir. Başarı sadece ürün satmakla değil, müşteriye yaşattığınız deneyimle mümkündür.”

Rekabetin iş dünyasını geliştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Altınbaş, rakipleri düşman olarak değil, kendilerini daha iyi olmaya zorlayan paydaşlar olarak gördüklerini söyledi.

“Hayat yerinde durmuyor. Sürekli yenilenmek, araştırmak ve daha iyisini yapmak zorundayız. Rekabet bizi güçlendiriyor ve ileriye taşıyor” diyen Altınbaş, tüm şirketlerin sürekli gelişim anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Büyük ödül sahibini buldu

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen büyük çekilişte heyecan doruğa ulaştı. Aylar süren kampanya sonunda belirlenen 20 finalist arasından yapılan çekilişle, binlerce kişinin hayalini süsleyen sıfır kilometre Mercedes GLA’nın yeni sahibi Seher Yönder oldu. Concorde Hotel’de gerçekleştirilen çekilişte talihli isim büyük sevinç yaşarken, salonda da heyecan dolu anlar yaşandı.

Alpet yetkilileri ise kullanıcılarına kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki dönemde yeni kampanyalar, sürpriz ödüller ve birbirinden özel fırsatlarla Alpet Click kullanıcılarının yanında olmayı sürdüreceklerinin müjdesini verdi.