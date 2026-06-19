19 Haziran 2026 Cuma
Yazarlar Videolar Galeriler Röportajlar Nöbetçi Eczaneler

Alsancak'ta kaybolan Sürkan Taf bulundu: Sağlık durumu iyi

KIBRIS 11
Yayınlama: 19 Haziran 2026 Cuma 23:46 | Güncellendi: 19.06.2026 23:00 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Alsancak'ta sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sürkan Taf'tan sevindiren haber geldi.
Alsancak'ta kaybolan Sürkan Taf bulundu: Sağlık durumu iyi

Alsancak'ta sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Sürkan Taf'tan sevindiren haber geldi.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, yaptığı açıklamada, Taf'ın Rum tarafına geçtikten sonra tansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaştığını ve tedbir amacıyla Makarios Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre Sürkan Taf'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Ataser, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Ataser ayrıca, arama sürecinde duyarlılık gösteren, paylaşım yaparak destek veren ve bilgi akışına katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Gündem Kıbrıs