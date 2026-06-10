Altın düşüşünü sürdürüyor

Altın, ABD’nin, düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a saldırı düzenlemesi, küresel piyasaları sarsan ve enflasyon risklerini artıran savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atarak düşüşünü sürdürdü.

Altın, ABD’nin, düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran’a saldırı düzenlemesi, küresel piyasaları sarsan ve enflasyon risklerini artıran savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları tehlikeye atarak düşüşünü sürdürdü.

Külçe altın, çarşamba günü ons başına 4.175 doların altına gerileyerek yüzde 2’ye kadar değer kaybetti. Altın, önceki seansta da yüzde 1,6 düşüş yaşamıştı. ABD güçleri, Trump’ın Umman açıklarında bir Amerikan helikopterinin İran tarafından vurulduğunu öne sürmesinin ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırı düzenledi. İran’ın Mehr Haber Ajansı ise Keşm Adası ve ülkenin güney kıyıları boyunca çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Son çatışmalar, kırılgan ateşkesi tehdit ederken, Orta Doğu’dan küresel piyasalara enerji sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın neredeyse tamamen kapanmasının uzama riskini artırıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin “hiçbir saldırı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacağını” söyledi. Devlet televizyonu IRIB News’in haberine göre İran daha sonra Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Petrol fiyatları çarşamba günü yeniden yükselerek küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını sabit tutma ya da artırma olasılığını güçlendirirken, faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2’ye kadar yükselerek 93 doların üzerine çıktı. Ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Spot altın, Singapur saatiyle 10.55 itibarıyla yüzde 2 düşüşle ons başına 4.175,85 dolardan işlem gördü. Gümüş yüzde 2,3 gerileyerek 63,86 dolara inerken, platin ve paladyum da değer kaybetti. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay seyretti.