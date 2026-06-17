Altın yükselişte: Gözler Fed kararında

Yatırımcılar bir yandan anlaşmanın ayrıntılarını, diğer yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika toplantısını bekliyor.

Yatırımcılar bir yandan anlaşmanın ayrıntılarını, diğer yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika toplantısını bekliyor.

Spot altın yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4.341,12 dolara çıktı. Böylece pazartesi günü görülen bir haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 4.361,10 dolara yükseldi.

Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Tahran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini söylerken, bir ABD’li yetkili anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’ın petrol satmasına izin verileceğini belirtti.

İran petrolünün yakında küresel piyasalara dönebileceği haberleri üzerine petrol fiyatları son üç ayın en düşük seviyeleri civarında seyretti. Bu durum enflasyon endişelerini de hafifletti.

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmını azalttı ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak tüm dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrilmişken altındaki yükseliş ivmesi bir miktar zayıflıyor” dedi.

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararı ve yetkililerin açıklamalarına odaklanmış durumda. Faiz oranlarının büyük ölçüde değişmeden bırakılması bekleniyor.

Spivak ayrıca, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık Aralık ayında ABD’de faiz artırımı olasılığını yüzde 59 olarak görüyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşması açıklanmadan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde altın faiz getirisi sağlamadığı için cazibesini kaybedebiliyor.

Diğer değerli metaller de yükselişlerini sürdürdü. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 70,38 dolara, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.812,80 dolara ve paladyum yüzde 0,3 artışla 1.355,65 dolara çıktı.