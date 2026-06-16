Altında yatay seyir

Spot altın yüzde 0,2 yükselişle ons başına 4.315,87 dolar seviyesine çıktı. Altın, pazartesi günü yüzde 3,6’ya kadar yükselerek 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 düşüşle 4.337,10 dolar seviyesinde işlem gördü.

Spot altın yüzde 0,2 yükselişle ons başına 4.315,87 dolar seviyesine çıktı. Altın, pazartesi günü yüzde 3,6’ya kadar yükselerek 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 düşüşle 4.337,10 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Körfez’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ön anlaşmanın ABD ve İran tarafından imzalandığını söyledi. Ancak anlaşmanın ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ve her iki ülke de kalıcı ateşkes için müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Marex analisti Edward Meir, “Perşembe gecesinden bu yana İran kaynaklı gelişmeler nedeniyle altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş gördük. Bu iyimserlik rallisinin cuma günkü imza törenine kadar birkaç gün daha sürmesi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD doları, Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde son 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etti.

Piyasaların gözü ayrıca çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ve Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Piyasalar, faiz oranlarının sabit bırakılmasını bekliyor.

Meir, “Piyasalar bu yıl faiz indirimi beklemiyor. Eğer Warsh yılın ilerleyen dönemlerinde en az bir faiz indiriminin masada olabileceği sinyalini verirse dolar daha da zayıflayabilir ve altın yeni bir yükseliş dalgası yaşayabilir. Ancak daha şahin bir duruş sergilerse altın üzerinde baskı oluşabilir” dedi.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, barış anlaşmasının ardından ABD’de aralık ayında faiz artışı ihtimaline ilişkin beklentilerini azalttı. Geçen hafta yaklaşık yüzde 70 olan faiz artırımı beklentisi yüzde 57 seviyesine geriledi.

Bu arada Citi, önümüzdeki 0-3 aylık döneme ilişkin altın fiyat tahminini ons başına 500 dolar artırarak 4.500 dolara yükseltti.

Diğer değerli metallerde ise düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 1 gerileyerek 69,29 dolar, platin yüzde 0,9 düşüşle 1.751,55 dolar, paladyum ise yüzde 1,6 kayıpla 1.327,27 dolar seviyesine indi.