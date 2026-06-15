Amcaoğlu’ndan öğrencilere karne hediyesi: “Karlina’nın Hikayesi”

Amcaoğlu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’daki öğrencilere dağıtılan kitabın, çocukların yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına ve doğal zenginliklere sahip çıkmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Amcaoğlu, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Gönyeli İlkokulu, Alayköy İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’daki öğrencilere dağıtılan kitabın, çocukların yaşadıkları coğrafyayı tanımalarına ve doğal zenginliklere sahip çıkmalarına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerden biri olan ve bilimsel adı Carlina pygmaea olan Karlina’yı konu alan eserle çocukların ülkenin doğal mirasını tanımalarının ve doğayı koruma bilinci kazanmalarının hedeflendiğini ifade eden Amcaoğlu, kitabın hazırlanmasında emeği geçen çevre danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz ile Uzman Pembe Aytaç’a teşekkür etti.

Amcaoğlu ayrıca, ülkenin doğal zenginliklerini fotoğraflarıyla belgeleyen doğa fotoğrafçısı ve fotoğraf sanatçısı Sami Tamson’a da katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Doğa Dostu Gönyeli-Alayköy vizyonu doğrultusunda çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Amcaoğlu, “Bugün çocuklarımıza armağan ettiğimiz her bilgi, yarın doğamızı koruyacak bir bilinç olarak geri dönecektir” dedi.

Karne alan tüm öğrencileri tebrik eden Amcaoğlu, çocuklara aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel anılarla dolu bir yaz tatili diledi.