Ankara’dan AP raporuna sert tepki

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklama yaptı. Duran, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını belirttiği raporu en sert şekilde reddettiklerini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklama yaptı. Duran, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmadığını belirttiği raporu en sert şekilde reddettiklerini ifade etti.

Açıklamada, Mavi Vatan’a yönelik değerlendirmelerin dayanaksız ve hakkaniyetsiz olduğu belirtilirken, Yunanistan’ın taleplerine verilen destek ile Kıbrıs konusundaki yaklaşımın raporun taraflı hazırlandığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Duran, bağımsız Türk yargısına yönelik eleştirilerin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin yargı süreçlerini hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kendi kurumları aracılığıyla yürüttüğünü vurguladı.

Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Duran, ön yargılar yerine gerçeklere ve hakkaniyete dayalı yapıcı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Duran’ın açıklamasının tam hali şöyle:

“Avrupa Parlamentosu’nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye’nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan’a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır.”