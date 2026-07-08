Aren Baybars Çeyrek Finalde

Tenisteki gururumuz Milli sporcu Aren Baybars, İspanya’nın Roda de Berà kentinde düzenlenen ITF M25 turnuvasında tarihi başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Tenisteki gururumuz Milli sporcu Aren Baybars, İspanya’nın Roda de Berà kentinde düzenlenen ITF M25 turnuvasında tarihi başarısını sürdürmeye devam ediyor.

ATP puanı kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olarak ülke tenis tarihine geçen Aren, ikinci turda Yunan tenisçi Pavlos Tsitsipas’ı 6-3, 6-2’lik net bir skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Aren, tenis dünyasının en tanınmış ailelerinden birinin temsilcisi Pavlos Tsitsipas karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen uluslararası arenada adından söz ettirmeye başlayan Aren, bu sonuçla birlikte kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı.

Genç sporcumuzun gelişimi doğrultusunda önümüzdeki yıl Grand Slam Gençler (Junior Grand Slam) turnuvalarında mücadele etmesi bekleniyor. Bu başarı, hem Aren’in kariyeri hem de Kuzey Kıbrıs tenisinin geleceği adına büyük umut veriyor.

Peş peşe elde ettiği önemli galibiyetlerle uluslararası tenis camiasının dikkatini çeken Aren Baybars, Kuzey Kıbrıs tenisinin ulaştığı seviyeyi de en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor.