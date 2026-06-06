Arıklı'dan Millilere: Şampiyonluğu alın gelin, size bu yakışır!

Bakan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Bakan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"CONİFA…

Sene 2025 in sonları…

Serdar Denktaş beni Azerbaycan’dan Kırgızistana gönderirken;”Niye Kırgızistan?” diye sormuştu. Ben de;”Azerbaycan’da hava ambargosunu ￼ deldik. Kırgızistanla da spor ambargosunu deleceğiz” demiştim. Allah için müthiş desteği vardı Serdar Denktaşın.

Kırgızistana gider gitmez ortamı hazırladım. Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş’a resmi davetiye çıkardık. Heyeti ile geldi. Dönerken yanında Kırgızistan Spor Bakanı, Kırgızistan Milli Futbol ve Basketbol takımı da vardı. KKTC Futbol ve Basketbolda ilk milli maçlarını yapmıştı.

Kırgızistana, başta AB ve Rusya olmak üzere bir çok ülke protesto NOTAsı gönderdi. Bu Notalarla ilgili görüşü sorulduğunda Kırgız Spor Bakanı;”O Notalarla piyano çalacağım” diye gırgır geçmişti.

Arkası gelmedi tabii. CTP Hükümeti o dönemde KKTC nin seviyesini yükseltecek faaliyetlere destek vermiyordu. Oysa Annan Planının red edilmesinin faturasını Rumlara çok ağır ödetebilirdik.

Şimdi ise biz, CONİFA ile avunuyoruz. “Bir sıfırdan büyüktür “ diyor ve gençlerimizi uluslararası arenada spor imkanına kavuşmaları dolayısı ile kutluyoruz. Bu imkanı yaratan federasyona ve özellikle Hüseyin Ekmekçi kardeşime teşekkür ediyor, “Şampiyonluğu alın gelin. Size bu yakışır. Bu halk bu mutluluğu hak ediyor” diyoruz."