Arıklı KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu yetkililerini kabul etti

KIBRIS 14

Yayınlama: 08 Temmuz 2026 Çarşamba 15:49 | Güncellendi: 08.07.2026 14:00 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret ile Federasyon Asbaşkanı İrfan Ağınlı’yı kabul etti.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret ile Federasyon Asbaşkanı İrfan Ağınlı’yı kabul etti. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, kickboks ve muaythai sporlarının KKTC’deki gelişimi, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin projeler ele alındı. Federasyon yetkilileri, faaliyetleri hakkında Bakan Arıklı’ya bilgi verirken, sporun gençler arasında yaygınlaştırılması ve uluslararası platformlarda elde edilen başarıların artırılmasına yönelik hedeflerini paylaştı. Bakan Arıklı ise sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.