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Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki oto korkuluk çalışmalarını inceledi

KIBRIS 22
Yayınlama: 01 Temmuz 2026 Çarşamba 18:14 | Güncellendi: 01.07.2026 23:31 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, toplamda 10 kilometrelik hattı kapsayan çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, projenin 15-20 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.
Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki oto korkuluk çalışmalarını inceledi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, toplamda 10 kilometrelik hattı kapsayan çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, projenin 15-20 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için yürütülen projede önemli bir aşamaya geçildiğini, oto korkuluk teminine ve montaja başlandığını kaydetti.

Bu güzergahta 2014’te meydana gelen trafik kazasında 3 akademisyenin hayatını kaybettiğini de anımsatan Arıklı, 2015’te beton bariyer olarak yapımına başlanan ancak yarım bırakılan yolun, bu projeyle birlikte daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs