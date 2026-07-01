Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolundaki oto korkuluk çalışmalarını inceledi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, toplamda 10 kilometrelik hattı kapsayan çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, projenin 15-20 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, toplamda 10 kilometrelik hattı kapsayan çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, projenin 15-20 gün içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için yürütülen projede önemli bir aşamaya geçildiğini, oto korkuluk teminine ve montaja başlandığını kaydetti.

Bu güzergahta 2014’te meydana gelen trafik kazasında 3 akademisyenin hayatını kaybettiğini de anımsatan Arıklı, 2015’te beton bariyer olarak yapımına başlanan ancak yarım bırakılan yolun, bu projeyle birlikte daha güvenli hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.