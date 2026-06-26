Arıklı ve Ataoğlu, Uraloğlu ile ulaştırma projelerini görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti.

Arıklı, görüşmede Ercan Havalimanı’nın eksiklerinin tamamlanarak Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün gözetim ve kontrolünde iç hat ilan edilmesi ve uluslararası uçuşlara hazır hale getirilmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Görüşmede ayrıca limanların rehabilitasyonu, uçak bilet fiyatlarının düşürülmesi ve yeni Ercan-İskele Çevre Yolu Projesi’nin 2027 yılı yatırım takvimine alınması konularının da değerlendirildiğini ifade etti.

Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na kabulleri ve taleplere gösterdiği olumlu yaklaşım dolayısıyla teşekkür etti.