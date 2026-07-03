Ata Atun’un "Kıbrıs Siyasetine Akademik Bakış" Serisinin 18. Cildi Tanıtıldı

"KKTC Politik Tarihi, Kıbrıs Siyasetine Akademik Bakış" adlı 18. cildini yayınan kitap, 2021-2024 yılları içinde Prof. Dr. Ata Atun tarafından yayınlanan Türkçe köşe yazılarının tümünü içeriyor.

"KKTC Politik Tarihi, Kıbrıs Siyasetine Akademik Bakış" adlı 18. cildini yayınan kitap, 2021-2024 yılları içinde Prof. Dr. Ata Atun tarafından yayınlanan Türkçe köşe yazılarının tümünü içeriyor.

Prof. Atun’un ifadesiyle, ‘’Bu tür kitapların önemi genelde yazıldıklarından onlarca sene sonra ortaya çıkmakta ve araştırmacıların, akademisyenlerin diğer eserlerinde de yerlerini almaktadır’’.

Başbakan Dt. Ünal Üstel’in teşrifleriyle yer gerçekleşen tanıtıma, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve UBP Gazimağusa milletvekili Sunat Atun’un da hazır bulundu.

Vakfı Genel Müdürü Merve Kılınç’ın, kuruluşunun ardından çeyrek asırdan fazla zaman geçen Samtay Vakfı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Ata Atun Kitabının tanıtımını yaptı. İlk kitabını, ‘’Excerptia Cypria’’ adlı kitabın çevirsini yapabilmek için dört yıllık ortaçağ İngilizcesi dilini çalışarak gerçekleştirdiğini anlatan Prof. Atun, üç cilt şeklinde hazırladığı serilerle Kıbrıs tarihi yazılarını ‘’Mağusa Yazıları’’ ve ‘’Lefkoşa Yazıları’’ olarak hayata geçirdiğini anlattı. Aradan geçen uzun yıllar sonunda, Vakıfaki şimdiki gelişmeye, Vakıf binasına, kütüphaneye baktığı zaman, gördüğü ilerlemelerin, Vakfı devrettikleri oğlu Sn. Sunat Atun’ döneminde Vakfın kendi dönemlerine göre daha büyük adımlarla ilerlediğini ileterek, Vakfı bugünlere taşıdığı için Sn. Sunat Atun’a teşekkürlerini de iletti.

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Ünal Üstel, Samtay vakfını ziyaret ettiği her yıl, yeni bir eser ve hizmetle karşılaştığını ifade etti. Kıbrıs kültürünün bir çok medeniyetten izler taşıyan güzel bir ada ,zerinde yaşadığımızı ve tüm güzel özelliklerin hafızalardan yok olmaması yolunda, Sn. Prof. Atun ve merhum eşleri Sn. Suna Atun’un hazırlamış olduğu çok değerli eserler gençlerimize çok değerli bir miras bırakıldığını ifade etti. Gençlerimizin Kıbrıs Kültürü, tarihi ve edebiyatımızdan uzaklaşmaması adına, yüz yıllar geçse dahi, Prof. Ata Atun ve Vakfın yayınları ile gençlerimize bırakılacak en büyük miraslardan birisi olacağını ifade etti. Bugünü ve yarını bilmek için, dünü unutmamamız gereğinin önemine işaret eden yapılan eserin kültür, tarih ve şehirlerimizin kültürel, edebi ve tarihsel yönünü, tüm gençlerimize, ‘Söz uçar, yazı kalır’’ gerçeği ile aktarılacağını ifade etti. Başbakan Üstel, Vakfın tüm önemli çalışmalarından dolayı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sunat Atun’a tebriklerini iletti. Tanıtımı

Konuşmasının ardından, Başbakan Dt. Ünal Üstel’e Araştırmacı-Yazar Prof. Ata Atun ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sunat Atun tarafından kitap takdimi gerçekleştirildi.