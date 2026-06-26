Atan, geçici istihdamları eleştirdi, asgari ücretin gecikmeden belirlenmesini istedi

Atan, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücret konusundaki açıklamalarını da eleştirerek, yeni asgari ücretin gecikmeden belirlenmesini istedi.

Atan, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücret konusundaki açıklamalarını da eleştirerek, yeni asgari ücretin gecikmeden belirlenmesini istedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında konuşan Atan, seçimler öncesinde kamu dairelerine geçici işçi alımlarının artırıldığını iddia ederek, bu istihdamların oy toplama amacı taşıdığını ileri sürdü.

-"İstihdamlarda kriter olmalı"

Sendika olarak liyakat, donanım ve emeğin yanında olduklarını belirten Atan, en kolay istihdam yönteminin "işçi" statüsü üzerinden gerçekleştirildiğini savundu.

İşe alımlarda acilen kriter getirilmesi gerektiğini ifade eden Atan, istihdamların Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve münhal açılarak yapılmasından yana olduklarını söyledi. Atan, işe alınanlar arasında polisten temiz kâğıdı alamayan kişilerin de bulunduğunu iddia etti.

- "Denetimleri sendika yapmak zorunda kalıyor"

Kamuda denetim eksikliği bulunduğunu ileri süren Atan, işe gitmediği halde maaş ve ek mesai aldığı tespit edilen kişileri yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdü.

Bu usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bazı kurumlarda parmak izi okuyucu cihazlarının kırıldığını iddia eden Atan, işe gitmeden maaş almanın devlete ve halka zarar verdiğini söyledi. Atan, bu tür iddiaları gündeme getirdikleri için siyasi baskıyla karşılaştıklarını da savundu.

- Arhun'a eleştiri

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücret konusundaki açıklamalarını da eleştiren Atan, Arhun'un çalışanlara karşı "anlaşılmaz ve düşmanca bir tavır sergilediğini" öne sürerek, yalnızca asgari ücret görüşmeleri öncesinde kamuoyuna açıklama yaptığını savundu.

Arhun'un "hayat pahalılığını işçilerin yarattığı" yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını ileri süren Atan, vatandaşların fahiş fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Sayın Arhun kendi firmasında en son ne zaman indirim yaptı?" diye sordu.

Asgari ücretlinin dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Atan, yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesi çağrısında bulundu.