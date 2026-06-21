Ataoğlu: Babalarımızın sevgisi hayat boyu yolumuzu aydınlatır

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Babalarımız; sevgileri, emekleri, fedakârlıkları ve yaşamları boyunca bizlere kazandırdıkları değerlerle hayatımızın en kıymetli rehberleridir.

Güçlü bir aile yapısının ve sağlam bir toplumun temelinde, sorumluluk duygusuyla ailesine sahip çıkan babalarımızın büyük emeği bulunmaktadır.

Bugün Babalar Günü vesilesiyle, hayatta olan tüm babalarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutlarken, aramızdan ayrılmış babalarımızı da rahmet, minnet ve özlemle anıyorum.

Ben de babasını kaybetmiş bir evlat olarak, babaların yokluğunun hiçbir zaman dolmadığını, ancak onların bizlere bıraktığı değerlerin ve hatıraların yaşamımız boyunca yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini çok iyi biliyorum.

Ailesi için fedakârca çalışan, evlatlarının geleceği için emek veren tüm babalarımıza teşekkür ediyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel günler diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm babalarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum.”