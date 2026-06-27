Üç bölgede elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü üç bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Minareliköy bölgesinde elektrik kesintisi 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak.
Mutluyaka köyünde ise kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.
Aynı saatlerde İskele bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00-11.00 saatleri arasındaki kesintiden Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya etkilenecek.
Kıb-Tek, çalışmaların belirtilen saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.