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Üç bölgede elektrik kesintisi

KIBRIS 25
Yayınlama: 27 Haziran 2026 Cumartesi 14:35 | Güncellendi: 28.06.2026 10:39 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü üç bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Üç bölgede elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle 29 Haziran Pazartesi günü üç bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, Minareliköy bölgesinde elektrik kesintisi 09.00-11.00 saatleri arasında uygulanacak.

Mutluyaka köyünde ise kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Aynı saatlerde İskele bölgesinde de elektrik kesintisi yaşanacak. 09.00-11.00 saatleri arasındaki kesintiden Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy ve Kilitkaya etkilenecek.

Kıb-Tek, çalışmaların belirtilen saatler içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi