Ataoğlu: DP denge unsuru olmaya devam edecek

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KIBRIS TV canlı yayınına katıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KIBRIS TV canlı yayınına katıldı.

Yusuf Bahadır AYDIN

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazeteci Hasan Hastürer’in KIBRIS TV’de hazırlayıp sunduğu “Taşlar Dökülürken” programına konuk oldu.

Ataoğlu, hükümet çalışmaları, Demokrat Parti’nin siyasi yaklaşımı, gençlik politikaları, turizm ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Siyaseti kavga alanı olarak görmüyoruz”

Siyasetin temel amacının topluma hizmet etmek olduğunu belirten Ataoğlu, Demokrat Parti’nin yapıcı siyaset anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

Meclis’te muhalefetle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, “Bizim gündemimiz meclis kürsülerinde birbirimizi eleştirmek değil. Gündemimiz, projelerimizi nasıl hayata geçirebiliriz, ülkeye nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz anlayışıdır.” diye konuştu.

Hazırlanan yasal düzenlemelerin ortak akılla şekillendirilmesine önem verdiklerini dile getiren Ataoğlu, “Bakanlık olarak hazırladığımız bütün yasalar ve tüzükler üzerinde muhalefetle de çalışıyoruz. Gerek geçmiş dönemde gerek bugün muhalefette bulunan isimlerle sürekli istişare ediyoruz. Benim gözümde önemli olan ülkeye fayda sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

“Önerileriniz varsa gelin birlikte yapalım

Muhalefetten gelen yapıcı önerilere her zaman açık olduklarını vurgulayan Ataoğlu, siyaset kurumunun ortak akıl üretmesi gerektiğini belirtti.

“Kimsenin fikrini dışlamıyoruz.” diyen Ataoğlu, “Muhalefete her zaman ‘Öneriniz varsa gelin birlikte yapalım’ diyoruz. Çünkü hazırlanan düzenlemeler herhangi bir siyasi partinin değil, ülkenindir. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz.” dedi.

Gençlere verilen önem vurgulandı

Programda gençlik politikalarına da değinen Ataoğlu, Demokrat Parti’nin gençlerin siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını desteklediğini söyledi.

Parti bünyesinde gençlik yapılanmasına büyük önem verdiklerini belirten Ataoğlu, “Gençler sadece partimizin değil, ülkenin geleceğidir. Biz gençleri sadece siyasi kimlikleriyle değerlendirmiyoruz. Memleketin bütün gençleri bizim için değerlidir.” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde çok sayıda gencin yer almasının kendilerini memnun ettiğini belirten Ataoğlu, gençlerin tarihini bilen, milli değerlere sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekti.

“Şehitlerin hatırası yaşatılmalı”

20 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına da değinen Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Şehitlerin ve gazilerin fedakârlıkları sayesinde bugün özgür bir yaşam sürdürüldüğünü belirten Ataoğlu, “Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların emanetine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” diye konuştu.

Turizmde ortak çalışma mesajı

Turizm sektörünün ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu belirten Ataoğlu, sektörün gelişimi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Turizm alanında hazırlanan projelerde sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığını belirten Ataoğlu, sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda yeni yatırımların ve projelerin hayata geçirilmeye devam edeceğini söyledi.

“Demokrat Parti denge unsuru olmaya devam edecek”

Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin hükümetlerde üstlendiği yapıcı rolü bundan sonra da sürdüreceğini belirtti.

Parti olarak ülkenin ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti her zaman uzlaşının ve istikrarın adresi olmuştur. Bundan sonra da aynı sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Ataoğlu, siyasette kutuplaşmanın değil, ortak aklın ve iş birliğinin öne çıkması gerektiğini belirterek, ülkenin geleceği için tüm kesimlerin birlikte hareket etmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.