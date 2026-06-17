Yenierenköy BEMSA Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Atatürk ve Çocuk” konulu resim ve şiir yarışması ödül töreni yapıldı.

Yenierenköy BEMSA Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Atatürk ve Çocuk” konulu resim ve şiir yarışması ödül töreni yapıldı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Dernek binasında yer alan ödül törenine Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da katıldı.

Bakırcı törende yaptığı konuşmada, çocuklar ile gençlerin okullar dışında sivil toplum ve derneklerin yarattığı aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; çocukları, aile ve dernek yöneticilerini tebrik etti.

BEMSA Dernek Başkanı Canan Mimar ise etkinliğe katılan Belediye Başkanı’na, tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, çocukların başarılarının devamını temenni etti.