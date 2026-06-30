Avdeso Academy öğrencilerinden Robotex Cyprus 2026’da büyük başarı

Robotik ve STEM eğitimi alanında faaliyet gösteren Avdeso Academy öğrencileri, Robotex Cyprus 2026’da 1 birincilik ve 4 farklı derece elde ederek Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Grand Final’e katılma hakkı kazandı.

Robotik ve STEM eğitimi alanında faaliyet gösteren Avdeso Academy öğrencileri, Robotex Cyprus 2026’da 1 birincilik ve 4 farklı derece elde ederek Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Grand Final’e katılma hakkı kazandı.

Robotik ve STEM eğitimi alanında çalışmalarını sürdüren Avdeso Academy, Robotex Cyprus 2026’da elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılan öğrenciler, farklı kategorilerde gösterdikleri performansla 1 şampiyonluk ve 4 derece elde etti.

Avdeso Academy öğrencileri, Lise Mini Sumo kategorisinde birincilik, Rally Ortaokul kategorisinde ikincilik, Ortaokul Mini Sumo kategorisinde üçüncülük, LEGO Çizgi İzleyen kategorisinde beşincilik ve Drone Operation kategorisinde beşincilik kazandı.

Elde edilen başarıların ardından Avdeso Academy, Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Grand Final organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Avdeso Academy Kurucusu Berk Akgüç, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin uzun süren hazırlık döneminde büyük emek verdiğini belirtti.

Akgüç, “Biz bugün sadece derecelerimizle değil, öğrencilerimizin aylar boyunca gösterdiği emeği, azmi ve takım ruhunu kutluyoruz. Her yarışmacımız uzun süren hazırlık döneminde büyük bir özveriyle çalıştı. Elde edilen dereceler bizleri mutlu etti ancak en büyük kazanımımız; üreten, araştıran, problem çözen ve vazgeçmeyen gençler yetiştirmek oldu. Şimdi ise gözümüz Güney Kore’de düzenlenecek Robotex International Final’de.” ifadelerini kullandı.

Robotex Cyprus 2026 boyunca öğrenciler; robot tasarımı, yazılım, mekanik sistemler, algoritma geliştirme ve takım çalışması alanlarında yeteneklerini sergiledi.

Avdeso Academy, ulusal ve uluslararası robotik organizasyonlarında öğrencilerini teknoloji üretmeye teşvik etmeye devam ederken, Güney Kore’deki dünya finali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarışmada Lise Mini Sumo kategorisinde Doruk Akkaya, Hasan Kömürcügil ve Ahmer Ertaç birincilik elde etti. Ortaokul Mini Sumo kategorisinde Feyza Çoğun ve Halil İbrahim Kuyucaklı dereceye girerken, LEGO Çizgi İzleyen kategorisinde Doğu Ekenel, Zehra Çoğun ve Ahmet Sayar mücadele etti.

Drone Operation kategorisinde ise Mustafa Arkoç, Karan Kaide, Musa Zorba ve Halil İbrahim Kuyucaklı Avdeso Academy adına yarıştı.