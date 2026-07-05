Ayia Napa'da saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türk ağır yaralandı

Ayia Napa'da bugün sabah erken saatlerde saldırıya uğrayan 47 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ayia Napa'da bugün sabah erken saatlerde saldırıya uğrayan 47 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, sabah saat 06.00 sıralarında aldığı ihbar üzerine Ayia Napa'da bir sokakta yaralı halde bulunan 47 yaşındaki erkeğe ulaştı. Phileleftheros'da yer alan bilgilere göre, yaralının Kıbrıslı Türk olduğu öğrenildi.

Yaralı, ilk olarak Gazimağusa Rum Genel Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve kafatası tabanında kırık bulunduğu tespit edildi. Yaralanmalarının ciddiyeti nedeniyle entübe edilen 47 yaşındaki adam, daha sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorlar, yaralının durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada alınan tanık ifadeleri, 47 yaşındaki adamın Ayia Napa'daki Ayias Mavris Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından saldırıya uğradığını ortaya koydu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmasını sürdürürken, olayla ilgili inceleme Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Soruşturma Şubesi (CID) tarafından yürütülüyor.