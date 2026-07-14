Bahçeler kavşağı ile boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar yol yapım çalışması olacak

İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar çalışma yapılacak.

İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar çalışma yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Karayolu Master Plan Kapsamında yapımına devam edilen İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında bulunan kesiminde, bugün başlayıp 31 Temmuz’a kadar yol yapım çalışmaları olacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.