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Bahçeler kavşağı ile boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar yol yapım çalışması olacak

KIBRIS 4
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 15:26 | Güncellendi: 14.07.2026 13:15 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar çalışma yapılacak.
Bahçeler kavşağı ile boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar yol yapım çalışması olacak

İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında 31 Temmuz’a kadar çalışma yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Karayolu Master Plan Kapsamında yapımına devam edilen İskele-Çayırova ana yolunun, Bahçeler kavşağı ile Boğaz kavşağı arasında bulunan kesiminde, bugün başlayıp 31 Temmuz’a kadar yol yapım çalışmaları olacak.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi