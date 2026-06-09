Bakan Ataoğlu, Yılmaz ile bir araya geldi

KIBRIS 14

Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 15:20 | Güncellendi: 09.06.2026 17:32 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç’un da katıldığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Gerçekleştirilen görüşmede, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, ekonomik iş birliği imkanları ile esnafın ve vatandaşların refahına katkı sağlayacak konular ele alındı. Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin sürdürülmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.