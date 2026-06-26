Bakü’de bulunan KKTC heyeti Azerbaycan Milli Meclis’ine mensup Milletvekilleri ile bir araya geldi…

Görüşmede Meclis Başkanlık Divanı Üyesi milletvekilleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer yer aldı. Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile Milletvekilleri Jale Aliyeva, Fatma Yıldırım ve Hikmet Babaoğlu da görüşmede…

Görüşmede Meclis Başkanlık Divanı Üyesi milletvekilleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer yer aldı.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev ile Milletvekilleri Jale Aliyeva, Fatma Yıldırım ve Hikmet Babaoğlu da görüşmede hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler görüşmedki konuşmasında Azerbaycan’ın Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük anlam taşıdığını belirterek, Bakü’nün, Karabağ’ın ve Azerbaycan tarihinin incelendiğinde Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının benzer mücadelelerden geçtiğinin görüldüğünü söyledi.

Her iki halkın da topraklarına, inançlarına ve milli değerlerine sahip çıkabilmek adına büyük fedakârlıklar ortaya koyduğunu dile getiren Öztürkler, bu mücadelelerin iki halkın da ayakta kalmasını sağladığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının halen haksız izolasyonlarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Öztürkler, özellikle gençlerin, sanatçıların ve sporcuların uluslararası alanda çeşitli engellerle karşılaştığını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği toplantısında da bu izolasyonların kaldırılması yönündeki çağrılarını yinelediklerini belirten Öztürkler, seslerini hem İslam dünyasına hem de uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın KKTC’ye verdiği desteğin büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürkler, bu desteğin artarak devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova’ya, Dostluk Grubu üyelerine ve milletvekillerine teşekkür eden Öztürkler, KKTC-Türkiye ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Gruplarının iki ülke meclislerinde de yasal zeminde çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

KÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük ise son bir yılda Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştiğini belirtti. Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev’in ortaya koyduğu "Tek Millet, Üç Devlet" anlayışının parlamentolar tarafından da sahiplenildiğini ifade eden Küçük, siyasi iş birliğinin sosyal ve kültürel alanlarda da güçlendiğini söyledi.

Ortak tarihin güçlü bağlar oluşturduğunu belirten Küçük, Hocalı Katliamı ile Karabağ mücadelesinin Azerbaycan halkının kararlılığını ortaya koyduğunu, Kıbrıs Türk halkının da Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mirasını yaşatarak aynı mücadele ruhunu sürdürdüğünü ifade etti.

Şehit ailelerinin evlatları olarak siyaseti büyük bir sorumlulukla yürüttüklerini dile getiren Küçük, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu belirterek çocuklar, gençler ve kadınlar için ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlik buluşmalarının artırılmasının önemine dikkat çeken Küçük, ticaret ve sanayi odalarının daha yakın iş birliği kurmasının ekonomik ilişkileri geliştireceğini, turizm alanındaki ortak çalışmaların da kültürel bağları güçlendireceğini ifade etti. Kültür ve sanat alanında yürütülecek ortak projelerin dostluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

ÇOLAKOĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin kültür ve sanat alanında daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ortak konserler, şair ve ressam buluşmaları ile kültürel etkinliklerin iki halk arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğini ifade eden Çolakoğlu, Azerbaycan halkının işgale karşı verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi arasında önemli benzerlikler bulunduğunu söyledi.

Kültür, sanat ve spor alanlarında uygulanan ambargoların ortak çalışmalarla aşılabileceğini belirten Çolakoğlu, Azerbaycan’ın verdiği destek ve gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

FEYZİYEV

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesinin bütün Türk dünyasının ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, karşılıklı ziyaretlerin bu sürece önemli katkı sağladığını ifade etti. Feyziyev, Azerbaycan olarak KKTC’nin güçlenmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

ALİYEVA

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Jale Aliyeva da Kıbrıs’ın Azerbaycan için geçmiş te olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük önem taşıdığını belirtti. Yıllardır kurulan ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Aliyeva, Kıbrıs Türk heyetini kendi vatanlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve Azerbaycan’ın kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

YILDIRIM

Milletvekili Fatma Yıldırım ise son dönemde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin önemli bir ivme kazandığını belirterek, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkına duyulan sevginin yeni olmadığını, uzun yıllardır gönüllerde yer ettiğini vurgulayan Yıldırım, bu kardeşlik bağının gelecekte daha da güçleneceğini dile getirdi.

BABAOĞLU

Milletvekili Hikmet Babaoğlu da Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilerin artık devletler arası düzeye yükseldiğini belirterek, medya, turizm ve eğitim alanlarında başlayan iş birliğinin resmi ilişkilere dönüşmesinin ortak kalkınma ve kardeşliğin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Bu yaklaşımın bir minnet meselesi değil, kardeşlik sorumluluğu olarak görüldüğünü ifade etti.