Başbakan Üstel: Biz Bir Devletiz, Bu Gerçek Değişmeyecek

KKTC'nin Doğu Akdeniz'in merkezinde stratejik bir devlet olduğunu belirten Üstel, "Barış güçlü olmakla korunur. Diplomasi ise karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde başarıya ulaşır" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Doğu Akdeniz'in merkezinde stratejik bir devlet olduğunu belirten Üstel, "Barış güçlü olmakla korunur. Diplomasi ise karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde başarıya ulaşır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır uluslararası izolasyonlara maruz kaldığını dile getiren Üstel, buna rağmen diyalogdan hiçbir zaman kaçmadıklarını belirterek, "Eski ezberlerle Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşmak mümkün değildir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve bugün iki ayrı devlet gerçeği vardır" dedi.

Türkiye ile tam uyum içinde savundukları egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetinin siyasi bir tercih değil, adada kalıcı barışın temel şartı olduğunu ifade eden Üstel, diyalog ve müzakereye açık olduklarını ancak bunun eşitler arasında yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'in enerji yolları, ticaret koridorları ve küresel jeopolitiğin merkezinde bulunduğunu söyleyen Üstel, Kıbrıs Türk halkını dışlayan hiçbir enerji projesi veya diplomatik girişimin uzun ömürlü olamayacağını belirtti.

Konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de eleştiren Üstel, bölgenin askerileştirilmesine yönelik adımların ne Kıbrıs'a ne de Doğu Akdeniz'e hizmet ettiğini savundu. Kalıcı güvenliğin silahlanma yarışıyla değil, karşılıklı saygı, diyalog ve uluslararası hukuka dayalı dengeli politikalarla sağlanabileceğini ifade etti.

KKTC'nin Türkiye ile tam dayanışma içinde barışı, istikrarı ve meşru haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini vurgulayan Üstel, "Bizim tercihimiz her zaman diplomasidir. Ancak diplomasi, haklarımızdan vazgeçmek anlamına gelmez" dedi.

Üstel, KKTC'nin artık yalnızca Kıbrıs sorunu bağlamında konuşulan bir ülke olmadığını belirterek, yatırım yapan, üreten, büyüyen ve altyapısını güçlendiren bir devlet haline geldiğini söyledi. Hükümetin ekonomi, sağlık, eğitim, ulaştırma, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında reformlarını sürdürdüğünü ifade eden Üstel, güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü diplomasinin birbirini tamamlayan temel unsurlar olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nun Doğu Akdeniz'de barışa, istikrara ve yeni iş birliklerine katkı sağlamasını temenni ederek, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.